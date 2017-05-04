В Николаеве «Nissan» въехал в патрульную «Toyota»

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В четверг, 4 мая, в Николаеве на пересечении улиц Большая Морская и 3-я Слободская произошло ДТП с участием автомобиля «Nissan Micra» и патрульной «Toyota Prius».

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Автомобили двигались в попутном направлении по улице 3-я Слободская со стороны Потемкинской в направлении 68-ми десатников. На пересечении с Большой Морской «Nissan» въехал в «Toyota».

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили незначительные механические повреждения. 

Напомним, ранее в Николаеве пьяный водитель на автомобиле охранной фирмы врезался в внедорожник

Анатолий Чубаченко

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