В центре Николаева столкнулись микроавтобус и кроссовер – движение затруднено

В четверг, 4 мая, в районе пересечения улиц Никольская и Лягина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «Mercedes-Benz Sprinter» и «Toyota RAV4».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

«Toyota» двигалась по улице Никольской в сторону улицы Лягина. Перед перекрестком водитель кроссовера притормозил и в этот момент в заднюю часть автомобиля въехал микроавтобус «Mercedes».

На месте происшествия работают сотрудники управления патрульной полиции. Пострадавших в ДТП нет, но автомобили получили механические повреждения кузова.

Из-за происшествия на улице Никольской затруднено движение авторанспорта.

Напомним, в Николаеве «Lexus» после столкновения с «Жигулями» врезался в дерево.