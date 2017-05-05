Полиция разыскивает свидетелей ДТП под Николаевом, в котором погиб мужчина

Полиция разыскивает очевидцев ДТП, которое случилось в ночь на 25 апреля в Николаевском районе Николаевской области.

Об этом сообщили в Следственном управлении ГУНП в Николаевской области.

Примерно в 4:30 на 113-м километре автодороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в Николаевском районе автомобиль «Fiat Ducato» сбил неустановленного пешехода. Вследствие ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия.

Полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших аварию, обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить по телефонам (0512) 49-83-95, 063-048-93-38.