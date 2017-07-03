Во Львове на территории школы нашли самодельную взрывчатку

Во Львове на территории общеобразовательной школы обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

2 июля в 19:18 на территории львовской школы №15 на расстоянии 15 м от здания был обнаружен баллон пропан-бутана 500 г, к которому были примотаны элементы питания от мобильных телефонов с надписями Nokia и Samsung, две электрические платы, USB-шнур, 13 корпусов-воспламенителей к охотничьим патронам.

«Как сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС, подозрительный предмет, обнаруженный вчера на территории ЗОСШ №15 специалисты обезвредили. Он отправлен на исследование», - говорится в сообщении.

Напомним, в Виннице неизвестные на мотоциклах бросили в магазин взрывчатку.