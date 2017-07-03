В Николаеве на проспекте «Nissan» врезался в «Славуту», пострадал один человек

В понедельник, 3 июля, в Николаеве на проспекте Центральный в районе пересечений улицы Маршала Василевского произошло ДТП с участием автомобилей «ЗАЗ Славута» и «Nissan Skyline».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы происшествия.

Так, оба автомобиля двигались по проспекту Центральный со стороны Херсонского шоссе в сторону улицы 6-я Слободская. По словам очевидцев, водитель «Nissan» по неизвестным причинам во время движения врезался в «Славуту».

В результате ДТП пострадал водитель «Славуты», его с травмами неизвестной степени тяжести забрала карета скорой медицинской помощи. В результате столкновения автомобили получили значительные механические повреждения, на месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, в Николаеве водитель фуры умер во время движения – грузовик остановило дерево.