В Кривом Роге в заброшенном цехе бетонная плита задавила двух человек

В воскресенье, 2 июля, в заброшенном здании Кривого Рога на Окружной улице в результате падения железобетонной плиты погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Около 16 часов «скорую» вызвали в полуразрушенное производственное здание. Звонивший показал врачам, где произошел обвал, после чего ушел.

Медики обнаружили тела двух мужчин без признак жизни и вызвали полицию, которая при помощи спасателей достала погибших.

Рядом с местом обрушения полицейские нашли два газовых баллона и рабочие рукавицы. Согласно рабочей версии, мужчины искали металлолом. В результате каких-то действий потолок второго этажа упал и придавил двоих. Третий человек мог быть их коллегой, он вызвал «скорую» и, испугавшись, убежал. Ведется следствие, устанавливаются личности погибших и обстоятельства дела.

По данному факту следственными Криворожского отдела полиции внесении сведений в ЕДРД по признакам преступления, предусмотренного пункта 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой «несчастный случай».

Напомним, в Одессе из-за стихии рухнула стена двухэтажного дома, погиб молодой парень.