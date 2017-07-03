На Черкасщине на территории воинской части ураган сорвал крыши и заборы

Военные объекты одной из воинских частей воздушного командования Центр Воздушных Сил ВС Украины получили значительные повреждения в результате урагана, который пронесся по Черкасской области.

Об этом сообщает пресс-служба ВС ВСУ.

В результате непогоды были обесточены линии электропередач, разрушены крыши на зданиях, разбиты окна, ветер уничтожил и повредил ограждения из железобетона и колючей проволоки; стихия была такой силы, что почти половина взрослых деревьев выкорчеваны и повалены, в других - сломаны ветви и кроны.

Специалисты Белоцерковского квартирно-эксплуатационного отдела сейчас работают на месте чрезвычайного происшествия с целью определения размеров убытков и восстановления электропитания, ремонта зданий и сооружений воинской части. Отмечается, что никто из личного состава не пострадал.

Напомним, на Черниговщине смерч поднял в воздух двоих детей, одного ребенка госпитализировали.