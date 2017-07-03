В Греции береговая охрана открыла огонь по турецкому сухогрузу

В Греции корабли береговой охраны открыли огонь по сухогрузу M/V ACT, следовавшему под турецким флагом.

Об этом сообщает турецкое агентство Deniz Haber Ajansi.

По информации агентства, по кораблю было произведено 16 выстрелов. Указано, что судно направлялось из турецкого порта Искендерун в Измитский залив (находится в Мраморном море).

При этом телеканал CNN Turk со ссылкой на рассказ капитана судна информирует, что береговая охрана Греции потребовала, чтобы сухогруз пришвартовался в порте Родос для осмотра груза. Капитан также заявил о попадании 16 выстрелов в корабль. Телеканал сообщает, что инцидент произошел в Эгейском море.

Напомним, в Черном море российские военные обстреляли самолет Военно-морских сил Украины.