В центре Киева дебошир покусал прохожего и бросился под колеса «Mercedes»

В самом центре Киева, возле Дворца Спорта, полицейские задержали мужчину, который покусал прохожего и дебоширил.

Об этом сообщает «Еспресо»

По словам очевидцев, молодой человек ехал в троллейбусе, когда ему вроде стало плохо и он упал. Присутствующие вызвали ему «скорую помощь», но на улице парень резко встал и побежал. Мужчина оторвал подвесной вазон с цветами на летней террасе заведения общественного питания, поджег урну, оторвал зеркало припаркованного Subaru и покусал одного из прохожих.

Дебошир также бил другие машины и бросился под колеса Mercedes, после чего его задержали полицейские. Свидетели отметили, что запаха алкоголя от мужчины не чувствовалось, поэтому он, вероятно, мог быть в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, в Днепре пьяный мужчина натравил бойцовского пса на патрульных, пытавшихся его задержать.