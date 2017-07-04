Руководство компании M.E.Doc понесет уголовную ответственность за кибератаку, - Киберполиция

В киберполиции хотят привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании M.E. Doc.

Об этом завил начальник киберполиции Украины полковник Сергей Демидюк, сообщает «Радио Свобода».

Небольшая украинская компания M.E. Doc, которая выпускает бухгалтерское программное обеспечение, может быть обвинена в связи с серьезной кибератакой на прошлой неделе, повлекшей значительные повреждения компьютерных систем по всему миру.

Демидюк сообщил, что сотрудники базирующейся в Киеве компании неоднократно предупреждали, что их структура информационных технологий не является безопасной.

«Они об этом знали. Их много раз предупреждали различные антивирусные компании. За это пренебрежение эти люди предстанут перед уголовной ответственностью», — утверждает Демидюк.

Руководители компании M.E. Doc, Олеся Линник и ее отец Сергей, сообщили, что их программное обеспечение не отвечает за распространение вируса, и они не понимают выдвижения обвинений против них.

Напомним, 27 июня украинские учреждения стали жертвами масштабной кибератаки, проводимой с помощью вируса Petya.A. Хакерские атаки были нацелены на объекты критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний. Вирус атаковал и Кабинет министров Украины.

Отметим, действия хакеров, которые запустили вирус Petya, указывают на то, что их главным мотивом были не деньги. ООН до сих пор не может установить, кем организована кибератака.

Как известно, вирус «Petya.A» повлиял на начало вступительной кампании в Украине.