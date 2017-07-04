«Не поверил в подлинность документов»: в Херсоне водитель «маршрутки» избил подростка-льготника

В Херсоне водитель маршрутки избил 15-летнего подростка-льготника. Водитель не поверил, что у ребенка действующее удостоверение и забрал его. Когда же парень захотел забрать документ, мужчина ударил его по лицу на глазах у пассажиров.

Об этом сообщает ТСН.

15-летний Артур Турчин говорит, что вечером маршрутка была полупустая, удостоверение он показал при входе, а водитель решил, что оно просроченное. Однако, убеждает парень, документ действителен.

«До 2019 года. Здесь все печати стоят, все стоит», — говорит он.

На удар в лицо подросток нарвался, когда хотел забрать свое удостоверение у водителя обратно.

«Это мой личный документ. И он такой: что? Разворачивается и дает мне по лицу. У меня потекла кровь», — рассказал пострадавший юноша.

Парень просто из салона вызвал полицию, патрульные быстро нашли автобус, опросили водителя и отпустили продолжить маршрут, однако уголовное производство – открыли.

«При установлении всех свидетелей, допроса всех сторон данного происшествия, будут направлены материалы в местную прокуратуру о решении вопроса о предъявлении подозрения», — рассказал заместитель начальника следственного отделения Днепровского отдела полиции Херсона Денис Лелюк.

Водитель ситуацию не комментирует. На транспортном предприятии говорят, что от работы мужчину отстранили, однако увольнять пока не собираются.

«В то, что он мог так поступить, я не верю. Скорее всего, было иначе, но подается вот так, как это часто случается. Поэтому давайте подождем, что скажет полиция», — предложил директор фирмы-перевозчика Валерий Сивак.

Побои Атура уже квалифицировали, как легкие телесные повреждения. Если вину водителя докажут, ему грозит штраф или год тюрьмы.

Напомним, в Николаеве «маршрутчик» избил пассажирку, которая якобы не заплатила за проезд.