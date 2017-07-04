На Донетчине в шахте произошел пожар – под землей остаются 53 горняка

Во вторник, 4 июля, произошел пожар в вентиляционном штреке шахты Центральная ГП Торецкуголь.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Донецкой области.

«Возгорание произошло примерно в 05:00 на верхней части выработки верхнего штрека на участке №117, на горизонте 1146 м. Всего в шахте находилось 250 горняков, на аварийном участке горняков не было. По состоянию на 07:00 в шахте осталось 53 шахтера», - отметили в пресс-службе.

Во время ликвидации пожара получил ожоги 43-летний мужчина, он был госпитализирован в хирургическое отделение Торецкое городской больницы с диагнозом: ожоги I, II и III степеней спины в состоянии средней тяжести.

Технологический процесс на шахте приостановлен. Для проведения работ задействовано три отделения 10-го военизированного горно-спасательного отряда в составе 25 человек.

Напомним, на шахте в Кривом Роге из-за обрушения породы погиб горняк.