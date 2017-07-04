«Упавшие деревья и разбитые машины»: на Мариуполь обрушился мощный шторм

В Мариуполе бушует мощный ураган с грозой и шквальным ветром. Шторм в Мариуполе уже повалил несколько деревьев, а некоторые улицы остались без света.

Об этом сообщает 0629.

Гидрометеорологический центр города предупреждает, что в течение суток в городе продолжатся сильные осадки.

- Скорость северного ветра будет 15 — 20 м/с. Также объявлено штормовое предупреждение. Температура ночью 18-21°С, а днем поднимется до 30°С, — сообщили в местном гидрометеорологическом центре.

Начальник аварийно-водолазной службы Мариупольского горсовета Александр Татай сказал, что настоящий шторм начался только после обеда.

- Северный ветер отогнал воду от берега на несколько метров. На удалении от 500 метров волны нет, а дальше высота волны от 1 до 2 метров, — сказал он.

Спасатели аварийно водолазной службы Мариупольского городского совета вывели из воды всех отдыхающих, все маломерные суда пришвартованы на берегу. Спасатели работают в усиленном режиме. Также все городские службы переведены на усиленный режим работы и готовы устранять возможные последствия непогоды.

Напомним, на Черкасщине на территории воинской части ураган сорвал крыши и заборы.