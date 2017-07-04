В Санкт-Петербурге на «Балтийском заводе» загорелась плавучая АЭС

В Санкт-Петербурге на «Балтийском заводе» произошел пожар на строящейся плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов».

Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет РИА Новости.

Отмечается, что атомные реакторы на станции пока не установлены. Собеседник агентства рассказал, что площадь пожара составила 16 квадратных метров. Пострадавших нет. Тушение продолжается.

При этом «Фонтанка» пишет, что на Балтийском заводе, где проходит испытания станция, произошло короткое замыкание в помещении дизельгенераторов. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, к 14:52 он был локализован. Идет ли речь о возгорании на площадке, где достраивалась станция «Академик Ломоносов», не уточняется.

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» должна стать первой в мире серийной атомной станцией такого типа. Станция предназначена для Чукотки, где для нее создается береговая инфраструктура.