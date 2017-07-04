Главной целью масштабной кибератаки была дестабилизация ситуации в Украине, - Грицак

Главной целью мощнейшей хакерской атаки на инфраструктуру украинских компаний и госучреждений 27 июня была дестабилизация ситуации в Украине, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Об этом сообщает LIGA.net.

- Цель была замаскирована под якобы вымогательство средств, $300, и вы знаете, что, по предварительным данным, было собрано порядка $12 тысяч. Но к организации этой атаки причастны хакерские группировки, которые в свое время атаковали украинские энергетические объекты. Настоящий мотив, мы понимаем - дестабилизация ситуации в нашем государстве. Дальше додумывайте сами, - заявил он.

По словам Грицака, для организации такой масштабной кибератаки были задействованы значительные силы, которые только прикрывались компьютерным вымогательством. При этом глава СБУ не смог ответить, откуда была совершена атака и кто именно за ней стоит.

Напомним, 27 июня украинские учреждения стали жертвами масштабной кибератаки, проводимой с помощью вируса Petya.A. Хакерские атаки были нацелены на объекты критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний. Вирус атаковал и Кабинет министров Украины.

Отметим, действия хакеров, которые запустили вирус Petya, указывают на то, что их главным мотивом были не деньги. ООН до сих пор не может установить, кем организована кибератака.

Как известно, вирус «Petya.A» повлиял на начало вступительной кампании в Украине.