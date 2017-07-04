В Николаеве мужчина пошел купаться в реку и умер от остановки сердца

В Николаеве 2 июля посетитель ресторана на берегу реки в микрорайоне «Соляные» ушел купаться в реку и утонул.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец произошедшего.

По его словам, мужчине пытались оказать первую помощь другие посетители и бармен заведения, но это было тщетно.

- В этой ситуации, казалось бы, не было ничего экстраординарного, если бы не оказание первой мед помощи. Во-первых, в самом заведении не было ни одного медика, хотя есть куча бассейнов и пьяных отдыхающих, и к тому же злосчастная река рядом. Первую помощь бедолаге оказывали я, выпивший мужичок и бармен. Во-вторых, первыми приехали не скорая, а какие-то медики на «УАЗ», видимо, медицинский пост какой-то. Их оснащение и квалификация оставляли желать лучшего (пьяный мужичок больше пользы принес для спасения). В-третьих, «скорая» приехала неоправданно поздно - спустя 20 минут, когда спасать уже было некого. Ну и самое важное - где спасательный пост? Кто смотрит за отдыхающими на воде? И не только там, а также на Стрелке и прочих местах. Лето только началось, боюсь, что нас ждут еще жертвы подобной беспечности, - заявил очевидец.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области подтвердили факт смерти мужчины. Однако там отметили, что он умер не от утопления, а от остановки сердца – во время купания у него случился приступ и он умер.

Кроме того, по информации «Преступности.НЕТ» от собственных источников в прокуратуре Николаевской области, умерший был изрядно выпившим.