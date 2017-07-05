В Харькове высокопоставленный полицейский въехал в столб – очевидцы утверждают, что полковник был пьян

В Харькове высокопоставленный сотрудник Главного управления Нацполиции в области на служебном автомобиле въехал в столб.

Об этом сообщается на странице в Facebook «Police Control Ukraine».

Инцидент произошел на проспекте Петра Григоренко. Как оказалось, за рулем автомобиля находился полковник полиции Ахтямов Александр Федорович. Он занимает должность заместителя начальника – начальника организационно-методического отдела Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

По информации свидетелей происшествия, полицейский в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Хотя сам Ахтямов в больнице скорой и неотложной помощи, куда его доставили после аварии, заверял, что не принимал алкоголь.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

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