Мэр Сенкевич уверен, что николаевцы готовы платить больше за проезд в «маршрутках», если улучшится качество перевозок

Николаевский городской голова Александр Сенкевич уверен, что горожане готовы платить больше за проезд в маршрутных такси, однако при условии улучшения качества перевозок.

Об этом он заявил в среду, 5 июля, в ходе брифинга, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, как сообщалось ранее, в Николаеве на главной площади города Соборной днем 4 июля фирмы-перевозчики устроили забастовку, требуя от городского советп повысить цену за проезд до 8 гривен.

В свою очередь мэр Александр Сенкевич уверен, что горожане готовы платить за проезд в «маршрутках» больше, чем 4 гривны.

– Но при этом николаевцы хотят, чтобы качество перевозок было лучше, – отметил Сенкевич.

По его словам, этим вопросом займется постоянная депутатская комиссия по вопросам транспорта, на которую пригласят представителей фирм-перевозчиков, чтобы последние обосновали свои расчеты. Также им дадут возможность выступить на сессии городского совета. А окончательно решение будет принято в ходе заседания исполинительно гокомитета городского совета, которое запланировано на 14 июля.

В то же время Сенкевич не хочет, чтобы вопрос вокруг тарифа на проезд в маршрутном транспорте стал политическим.

– Не хочу, чтобы исполком принял решение повысить тариф, а горсовет перевёл это все в политическое русло и отменил решение, – добавил городской голова.

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