Дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» на Донбассе планируется рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

Об этом сообщает в среду «Интерфакс-Украина», ссылаясь на агентство «Блумберг».



Такое решение приняли представители стран, сотрудничающих в расследовании этого крушения - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии.



Агентство отмечает, что расследование продолжается, и принятое решение не означает того, что виновные предстанут перед судом в ближайшее время.



Как известно, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета «Боинг» рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК «Бук», доставленного с территории России.

В другом докладе 5 июня Bellingcat опубликовал фото «Бука 332», сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Россия признает свою вину в катастрофе самолета «Боинг-777» рейса МН17, блокируя создание трибунала.