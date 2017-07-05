В Харькове один из руководителей областной полиции на служебной машине врезался в столб

Во вторник вечером, 4 июля, один из руководителей полиции Харьковской области Александр Ахтямов врезался на служебной машине в столб.

Об этом пишет Новое время.

«Около 22.40 на проспекте Петра Григоренко произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. Водитель Volkswagen, заместитель начальника следственного управления, совершил наезд на препятствие», - говорится в сообщении Нацполиции.

По словам очевидцев, правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В свою очередь в полиции настаивают, что на момент аварии он был трезв.

При этом, как видно на обнародованном в Сети видео, выполнять требования патрульных виновник ДТП отказывался, проходить медэкспертизу не пожелал, а в больнице он назвался чужим именем.

Кроме того, Ахтямов по какой-то причине испугался проверки своего кошелька, решительно отказавшись предоставить его для осмотра.

Напомним, в Ровенской области пьяный водитель травмировал патрульного и разбил служебное авто.