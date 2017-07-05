В Запорожской области поезд сбил автомобиль – погибли три человека

В Мелитопольском районе Запорожской области, на перегоне между станциями Акимовка и Тащенак произошло ДТП, жертвами которого стали три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Запорожской области.

Трагедия случилась на регулируемом железнодорожном переезде. Пассажирский поезд №232 сообщением «Геническ – Ивано-Франковск» столкнулся с легковым автомобилем «Cherry Kimo». В результате ДТП трое пассажиров автомобиля, среди которых один ребенок, погибли.

А в Черкасской области 4 июля водитель «Таврии», пренебрегая жизнью ребенка, выехал под грузовой поезд, сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги.

Происшествие случилось в 20:47 на перегоне Роскошевка – Христиновка. Водитель «Таврии», пренебрегая световой и звуковой сигнализацией, выехал на регулируемый железнодорожный переезд, где был сбит грузовым поездом. Поезд двигался со скоростью 60 км/ч. На момент ДТП в салоне машины находились еще два пассажира, в том числе и девочка в возрасте 1 год и 6 месяцев. Водителя и пассажиров госпитализировали.