Киевский суд обязал сына Пшонки вернуть в государственную собственность 15 тысяч гектаров земли

Юрий Луценко Киевский суд признал недействительным договор об условиях ведения охотничьего хозяйства, а также обязал компанию сына бывшего Генерального прокурора Украины во времена Януковича Виктора Пшонки, вернуть в государственную собственность охотничьи угодья площадью более 15 тысяч гектаров на территории Фастовского района.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, указанное общество получило охотничьи угодья с грубыми нарушениями законодательно определенной процедуры прекращения права предварительного их пользователя - ГП «Фастовский лесхоз», а также при отсутствии необходимых согласований всех землевладельцев и землепользователей, вошедших в границы охотничьих угодий.

«В настоящее время указанное судебное решение выполнено в полном объеме, что подтверждается актом государственного исполнителя Фастовского горрайонного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Киевской области, в связи с чем вынесено постановление об окончании исполнительного производства», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Луценко заявил, что ведет расследование по некоторым действующим министрам.