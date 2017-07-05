В Черкасской области сдуло ветром 120-тонное металлическое зернохранилище «Нибулона»

В Золотоношском районе Черкасской области непогода и ураганный ветер 1 июля привели к крушению зернохранилища компании «Нибулон».

Об этом сообщает местный сайт «Антенна».

Происшествие случилось в районе села Вознесенское и станции Пальмира, где находится терминал «Нибулона».

«Сильный торнадо свалил и перенес на расстояние в несколько сот метров одно из металлических зернохранилищ весом более 118 тонн. Груда металла перегородила железнодорожные пути между станциями Гребинка и имени Тараса Шевченко, на несколько часов остановив движение железнодорожного транспорта», - пишет издание.

Также сообщается, что дороги Золотоношского района были заблокированы поваленными деревьями и электропроводами. Движение в районе восстановили только утром 2 июля. В селах района были изуродованы крыши домов, оборваны электрические провода, сломаны электроопоры. В течение суток наблюдались перебои в работе мобильной связи, не работали торговые объекты.

Напомним, ранее сообщалось, что на Черкасщине на территории воинской части ураган сорвал крыши и заборы.