Николаевский суд отправил сообщника «Наума» также на два месяца в СИЗО без права на внесение залога

Николаевский районный суд в среду, 5 июля, избрал Игорю Уварову, который является одним из задержанных сообщников Игоря Науменко, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Прокуратура, как и в случае с Игорем Науменко, просила для Уварова два месяца содержания под стражей без права внесения залога. Сам же Уваров заявил, что его задержали в Ингульском районе Николаева, когда он шел с рынка, где покупал помидоры. Что касается потерпевшего Савина, то он не знает.

В итоге суд принял решение арестовать Уварова сроком на два месяца без права внесения залога.

Как известно, накануне в Николаевском районном суде избрали меру пресечения так называемому «смотрящему», криминальному авторитету Игорю Науменко по прозвищу «Наум». Суд постановил его арестовать на два месяца без возможности выйти на свободу под залог.