Николаевский суд отправил сообщника «Наума» также на два месяца в СИЗО без права на внесение залога

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Николаевский районный суд в среду, 5 июля, избрал Игорю Уварову, который является одним из задержанных сообщников Игоря Науменко, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Прокуратура, как и в случае с Игорем Науменко, просила для Уварова два месяца содержания под стражей без права внесения залога. Сам же Уваров заявил, что его задержали в Ингульском районе Николаева, когда он шел с рынка, где покупал помидоры. Что касается потерпевшего Савина, то он не знает.

В итоге суд принял решение арестовать Уварова сроком на два месяца без права внесения залога.

Как известно, накануне в Николаевском районном суде избрали меру пресечения так называемому «смотрящему», криминальному авторитету Игорю Науменко по прозвищу «Наум». Суд постановил его арестовать на два месяца без возможности выйти на свободу под залог.

Анатолий Чубаченко

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