Под Киевом конфликт на дороге закончился стрельбой: ранена девушка

В Киевской области на Сквирском шоссе произошла ссора между водителями Toyota Camry и Volkswagen Golf, которая закончилась стрельбой.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, во время ссоры водитель Toyota достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в автомобиль Volkswagen, где находились пассажиры.

В результате транспортное средство было повреждено, а 20-летняя пассажирка получила осколочные телесные повреждения.

Патрульные полицейские Белоцерковского отдела полиции, сразу же прибыли на место происшествия, прекратили конфликт - задержали вооруженного водителя и изъяли зарегистрированный травматический пистолет Макарова.

Пострадавшей пассажирке оказана медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента.

Следователями открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве возле Института химии произошла перестрелка