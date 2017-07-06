В Киеве мужчина на угнанном «Range Rover» протаранил полицейский автомобиль и сбежал

В Подольском районе Киева на улице Червонопольськой 7 неизвестный угнал автомобиль «Range Rover».

Об этом сообщает Еспресо.ТБ.

Как рассказал владелец автомобиля, об угоне ему рассказал сосед, после чего мужчины вызвали полицию.

Полицейские, прибывшие на вызов, заблокировали «Range Rover», приказав злоумышленнику выйти из автомобиля. Вместо этого автоугонщик сдал назад и протаранил полицейский автомобиль.

В результате полицейскую «Toyota Prius» отбросило в сторону, были повреждены двери и мотор. Злоумышленнику на угнанном автомобиле удалось убежать.

Напомним, в Днепре полицейские открыли огонь по водителю, который протаранил их машину и решил сбежать.