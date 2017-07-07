На Николаевщине спасатели помогли матери, чей двухлетний сын случайно закрылся в квартире

В городе Снигиревка на Николаевщине 5 июля спасатели помогли открыть дверь в квартиру, где закрылся двухлетний мальчик.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателям сообщили, что в квартире в пятиэтажном доме по улице Суворова оказался закрытым двухлетний мальчик. Как сообщила мать, она вышла по делам, а ее малолетний сын запер дверь, и женщина не смогла попасть внутрь. Спасатели с помощью выдвижной лестницы через окно попали в квартиру и открыли дверь хозяйке, ребенок не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве наградили курсантов, которые спасли тонувших подростков.