На Черкасщине полиция задержала банду вымогателей, похитивших человека

В городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области задержали группу лиц, которые похитили и пытали мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области.

«Полицейские получили информацию, что в городе Корсунь-Шевченковский группа лиц незаконно лишила свободы местного жителя и удерживает его в доме одного из фигурантов», - говорится в сообщении.

Накануне потерпевший выиграл крупную сумму денег, что и стало причиной для похищения. Мужчину пытали, пока тот не отдал деньги и недавно приобретенный автомобиль. Похитители были задержаны в ходе спецоперации во время попытки продажи угнанного автомобиля.

Открыто уголовное производство по статьям 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители задержали заместителя командира взвода одного из районных отделов Управления полиции охраны в Киевской области, которая за 50 тысяч гривен заказала похищение человека.

24-летняя женщина-полицейский, чтобы помочь своему сожителю, который находится в СИЗО по подозрению в совершении умышленного убийства, попросила своего знакомого похитить другого мужчину и заставить его признаться в этом убийстве, тем самым, сняв обвинение с ее сожителя.