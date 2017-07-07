На Николаевщине из-за пожаров на открытых территориях спасатели работают в усиленном режиме

Спасатели Николаевщины почти по всей области ликвидируют масштабные пожары на открытых территориях.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На территории области с утра 6 июля продолжают возникать пожары на открытых территориях. Случаи зафиксированы почти во всех районах, а в некоторых населенных пунктах по несколько пожаров одновременно. Кроме того, уже зафиксировано три пожара в Витовском и Ингульском районах, площадь каждого из возгораний составила более 2 гектаров.

«Подразделения спасателей работают в усиленном режиме. Для ликвидации пожаров привлекаются резервная техника и личный состав. В некоторых случаях на место пожара направляются отделения из соседних или граничащих районов».

«Ситуация с пожарами на открытых территориях вызывает существенное беспокойство ведь их количество бьет все рекордные показатели. Уважаемые граждане! Строго соблюдайте правила пожарной безопасности! Только совместными усилиями мы убережем природу и свое материальное достояние, в экстренных ситуациях звоните в Службу спасения 101!» - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что под Николаевом горит мусор и сухостой на городской свалке.