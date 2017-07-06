В Кривом Роге во время учений журналист получил огнестрельное ранение в шею

В четверг, 6 июля, в Кривом Роге в помещении и возле здания Саксаганского райсовета проходили учения военных, в ходе которых оператор местного портала получил огнестрельное ранение в шею.

Об этом сообщает 1kr.ua.

Согласно сообщению, оператор информационного портала «Первый Криворожский» Вячеслав Волк вызвался принять участие в съемках постановочного кадра. На нем военнослужащие отрабатывали свои навыки: в ходе задержания «провокатора» завалили на пол, сковали руки и завели в здание исполкома, где не было представителей СМИ.

После отработки Вовка завели вовнутрь здания и через несколько минут, все, кто были на улице, услышали глухой хлопок. В холл помещения забежали вооруженные автоматами люди. После из здания Саксаганского районного исполкома вышел военнослужащий и выкрикнул: «скорая где?».

Военнослужащие доставили оператора во вторую горбольницу с ранением в шею.