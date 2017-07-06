На Ивано-Франковщине в ДТП погиб местный футболист и травмирован директор Бурштынской ТЭС

В четверг, 6 июля, в Ивано-Франковской области в результате аварии погиб местный футболист Роман Стоцкий.

Об этом сообщается на пресс-службе ГУНП в Ивано-Франковской области.

«27-летний житель Богородчан, двигаясь на автомобиле Daewoo Lanos в направлении города Мукачево, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасной скорости движения, отчего не справился с управлением и допустил занос автомобиля и выезд на полосу встречного движения. Поэтому он не смог избежать столкновения с автомобилем Volkswagen Passat, за рулем которого находился 46-летний житель Бурштына», - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Daewoo Lanos получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте аварии. Другого водителя с диагнозом политравма доставили в областную больницу.

Как сообщает местное издание West News, погибший водитель - украинский футболист. Роман Стоцкий игрок ивано-франковского «Прикарпатья» и подгорного «Оскара». Эту информацию подтвердил одноклубник погибшего, вратарь ФК «Оскар» Михаил Макогон.

Травмированный 46-летний гражданин - это директор Бурштинской ТЭС Андрей Шувар, пишет другое местное издание «Мисто».

Напомним, в США известный украинский боксер попал в реанимацию после жуткого ДТП.