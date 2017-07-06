Под Кабмином «Porsche» въехал в толпу протестующих, водителя едва не линчевали люди

В четверг, 6 июля, в Киеве под зданием Кабинета министров на улице Грушевского автомобиль Porsche Panamera въехал в толпу протестующих.

Об этом сообщил помощник народного депутата от «Самопомочи» Анны Романовой Денис Кривопалый на своей странице в Facebook.

«Напротив Кабмина, где сегодня протестуют пенсионеры МВД, Porsche Panamera въехал в толпу и переехал ногу одному из активистов. По словам очевидцев, от водителя сильно разило алкоголем. В машину полетел громкоговоритель и камни. Сотрудники полиции увезли одного из активистов и взяли машину в кольцо», – сообщил Кривопалый на своей странице в Facebook и опубликовал видео с места событий.

В свою очередь АСН сообщает, что Porsche буквально сбил людей с ног.

«Митингующие едва не линчевали нарушителя, разбив ему лобовое стекло и спустив воздух в колесах автомобиля. От расправы самого водителя спас спецназ, который обычно в большом количестве присутствует под домом правительства», – пишет издание.

Митингующие заявили, что их соратника, который особо бурно выражал свои эмоции, забрали в полицию. Задержан ли водитель дорогой иномарки, пока не известно.

Напомним, в Киеве под Кабмином произошла потасовка между пенсионерами МВД и бойцами Нацгвардии.