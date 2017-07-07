На Николаевщине столкнулись «BMW» и «ВАЗ» – водителя «Жигулей» пришлось доставать при помощи спецоборудования

В Вознесенском районе в ночь с 6 на 7 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «BMW» и «ВАЗ-2106».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сигнал о ДТП возле села Новогригоровка поступил спасателям в 00:15 от полицейских.

В результате столкновение 45-летний водитель «ВАЗ» оказался заблокированным элементами кузова автомобиля. Также в этом автомобиле находились две пассажирки 1986 и 1978 годов рождения.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали пострадавшего водителя, после чего он и пассажиры были доставлены в Вознесенскую центральную районную больницу.

Напомним, в Березанском районе Николаевской области столкнулись «ВАЗ-2101» и «Honda Civic», в результате ДТП погибла женщина.