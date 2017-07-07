В Киеве микроавтобус на скорости врезался в столб, есть жертвы и пострадавшие

В Подольском районе Киева микроавтобус Volkswagen врезался в металлический столб. В результате ДТП погибла женщина, еще три человека пострадало.

Об этом сообщает «Эспрессо.ТВ».

Сообщается, что водитель микроавтобуса не справился с управлением из-за технической неисправности.

В результате инцидента погибла женщина, которая находилась в микроавтобусе. Еще две женщины пассажиры Volkswagen и водитель получили телесные повреждения.

Напомним, на Киевщине в результате масштабного ДТП погиб депутат облсовета.