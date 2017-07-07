В Гамбурге проходят масштабные протесты радикалов перед саммитом G20 – пострадало более 80 полицейских

В Гамбурге в результате столкновений с протестующими против саммита G20 с полицией по последним данным пострадали 76 полицейских.

Об этом сообщает DW.

Данных о числе пострадавших среди демонстрантов пока нет.

Как передает издание, накануне саммита G20, вечером в четверг, 6 июля, в Гамбурге прошел ряд акций протеста. Демонстрации местами перерастали в столкновения с полицией, инициированные хулиганствующими радикалами.

Так, почти сразу после начала акции протеста «Добро пожаловать в ад» вспыхнули беспорядки. Чтобы усмирить толпу правоохранители, в ответ на дымовые шашки и стеклянные бутылки от демонстрантов, использовали водометы и перечный газ.

Нападавшие — левые радикалы и антиглобалисты — присоединялись к санкционированным акциям, группировались и атаковали полицейских. Судя по сводкам, в столкновениях участвовали так называемые активисты «черного блока» — агрессивные и хорошо организованные радикалы, скрывающие лица под повязками и балаклавами, одетые в темную одежду спортивного стиля.

Также протестующие напали на полицейский участок, передает Frankfurter Allgemeine. Сообщается, что протестующие напали на полицейский участок в районе Альтон. В частности, по данным полиции, нападавшие использовали коктейли Молотова, в результате чего загорелись полицейские машины. Немецкие правоохранители призывают граждан не посещать территорию этого полицейского участка.

В ФРГ «черный блок» стал известен после участия в беспорядках в 2015 году во Франкфурте-на-Майне, где активисты попытались сорвать открытие новой штаб-квартиры Европейского Центробанка.

Напомним, перед встречей G20 в Гамбурге появились борды с украинскими военными.