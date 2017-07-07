На Одесчине во время прогулки на моторной лодке утонули три девушки

На Перелетском водохранилище в Одесской области во время утренней прогулки на лодке утонули три девушки.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла сегодня около трех часов ночи.

«От дежурного Перелетского водохранилища поступило сообщение, что во время прогулки на лодке с мотором, на борту которой находились он (дежурный, - ред.) и четыре девушки 16, 17, 18-ти и 23-х лет, на расстоянии 30 м от дамбы лодка перевернулась. Одну девушку дежурный спас и доставил на берег, три девушки утонули. Погибшие - все члены одной семьи», - говорится в сообщении.

Поисками девушек занимаются подразделения ГосЧС, водолазная группа аварийно-спасательного отряда специального назначения и местные жители. На месте также работают психолог и полиция.

Напомним, спасатели нашли в акватории Южного Буга тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне вместе со своим дедушкой.