На Херсонщине «Jeep» раздавил палатку с туристами, два человека погибло

На Херсонщине в Геническом районе «Jeep» наехал на палатку с отдыхающими. В результате происшествия погибло два человека, которые находились в палатке.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА,

Погибшими оказались мужчина и женщина. Другой информации о трагедии пока не сообщают.

«В 01:58 в Геническом районе, на улице Приморской, водитель автомобиля Jeep совершил наезд на палатку. В результате происшествия погибли 2 человека: мужчина и женщина. Обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсоне «неадекватный» водитель КАМАЗа сбил насмерть велосипедистку, после чего пытался скрыться.