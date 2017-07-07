В Италии обрушился 5-этажный жилой дом, под завалами есть люди

В Италии в Неаполе обрушился двухэтажный жилой дом, под завалами остались люди.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на итальянскую пожарную службу.

Обвал произошел около 6:20 по местному времени (7:20 по Киеву).

По предварительным данным, под завалами могут находиться две семьи - восемь человек. К месту ЧП прибыли пожарные службы, волонтеры, а также родственники проживающих в доме людей. Сообщают о 7 пропавших без вести, среди которых 2 детей.

Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось о том, как 12 мая 2014 года в Николаеве произошел взрыв газа в доме по адресу Лазурная, 40, в результате чего погибло семь человек. Плиты перекрытия рухнули с 10-го по первый этаж, полностью разрушенными оказались три верхних этажа дома.

Признанного виновным жильца дома на Лазурной звали Юрий Алфимов. Ранее сообщалось, что его родственники, а также родственники других погибших не верили в версию, что Алфимов покончил с собой.