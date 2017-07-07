В Харькове мужчина совершил самоубийство болгаркой 18+

В Харькове мужчина покончил жизнь самоубивством, нанеся себе смертельную травму болгаркой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщается, что трагедия произошла, 7 июля, в одном из домов на улице Васнецова. 41-летний харьковчанин нанес себе смертельные телесные повреждения болгаркой. Предварительно установлено, что мужчина запустил устройство в действие и бросился на него головой. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

По словам жены погибшего, их общий ребенок болел сахарным диабетом, что очень тяжело воспринимал погибший. Полиция устанавливает все обстоятельства данного происшествия и причины, которые привели к самоубийстыу. Факт события внесен в журнал единого учета сообщений.

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Напомним, на Закарпатье мужчина совершил самосожжение.