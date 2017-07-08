На Николаевщине один водитель «подрезал» другого и между ними возник конфликт на дороге

В Вознесенском районе Николаевщины 4 июля один водитель «подрезал» машину другого водителя и между ними возник конфликт на дороге.

По утверждению некоего Сергея Бондаренко, который прислал письмо на почту редакции «Преступности.НЕТ», на него якобы напала «группа лиц, в состав которой входил депутат райсовета от партии «Наш Край» Игорь Копиевский». Утверждается, что нападавшие якобы его «жестоко избили бизнесмена и угрожали ему расправой».

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» пояснили, что случившееся было конфликтной ситуацией на дороге. И депутат, и второй водитель живут в одном селе. Депутат рассказал полиции, что он ехал к родственникам вместе со своей семьей. В это время его подрезала машина, из-за чего депутат райсовета едва не вылетел в кювет. Затем он догнал водителя-лихача, и между ними завязалась ссора. Депутат говорит, что ни он, ни его родственники пальцем не трогали своего оппонента.

После случившегося депутат поехал по своим делам, а второй водитель направился в полицию. Этот водитель принес справку о том, что у него ушибы мягких тканей лица. По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине хулиган получил два года тюрьмы условно за ругань и разбитое стекло в больнице.