Под Николаевом из грузовика на дорогу высыпалась куча жмыха – в нее въехал микроавтобус и перевернулся

Под Николаевом утром 7 июля из грузовика на дорогу высыпалась куча жмыха – из-за нее попал в ДТП микроавтобус.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Так, происшествие случилось около 9:00 на автодороге Р-06 «Ульяновка-Николаев», в районе старого аэропорта. Водитель грузового автомобиля «Mercedes» с полуприцепом, двигаясь в направлении Вознесенска, допустил высыпание ячменного жмыха на проезжую часть правой полосы.

В результате этого водитель микроавтобуса «Volkswagen», который двигался позади, наехал на препятствие, потерял управление и вылетел через распределительную полосу в кювет, где опрокинулся. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, а водитель и пассажир микроавтобуса – травмы. Движение по правой полосе в месте ДТП перекрыли и дорожные службы убрали жмых во избежание аварийных ситуаций.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине столкнулись «BMW» и «ВАЗ».