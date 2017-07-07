На Николаевщине столкнулись грузовик и «Mercedes», пострадало четыре человека

В Николаевской области, в селе Прибужаны Вознесенского района в ночь на 6 июля столкнулись грузовик «ЗИЛ-431410» и «Mercedes-Benz E220».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось около 3:00 на автодороге Р-55 «Одесса – Новый Буг», на перекрестке улиц Одесская и Новая. В результате столкновения получили травмы 34-летний водитель легкового автомобиля и его пассажиры возрастом 22, 24 и 36 лет. С травмами различной степени тяжести их доставили в медицинское учреждение.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что под Николаевом из грузовика на дорогу высыпалась куча жмыха – в нее въехал микроавтобус и перевернулся.