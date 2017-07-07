Под Днепром пассажирский автобус врезался в грузовик, есть погибший и раненые

В Днепропетровской области а результате столкновения пассажирского автобуса Рута с грузовиком ДАФ (DAF) на 223 км шоссе Харьков-Симферополь погибла женщина, еще три человека были ранены, в том числе 11-летний ребенок.

Об этом сообщили в областной Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло около 14:30 в пятницу, 7 июля в Синельниковском районе Днепропетровской области. О причинах инцидента не сообщается.

На момент столкновения в салоне автобуса находились семь пассажиров и два водителя. Указывается, что водитель грузовика не пострадал. На место аварии прибыли не менее четырех автомобилей «скорой».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Запорожской области на трассе перевернулся автобус - пострадало 32 человека.