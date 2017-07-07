Скандальный судья попадет в новый Верховный Суд вопреки вето общественности

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) преодолела вето Общественного совета добропорядочности (ОСД) на избрание действующего председателя Верховного Суда Ярослава Романюка в новый Верховный Суд.

Соответствующее решение комиссия вынесла на заседании в пятницу, 7 июля, передает «Левый берег».

ОСД наложил вето на избрание кандидата судьей нового Верховного Суда, обвинив его в недобропорядочности.

В частности, установлено, что его 26-летней дочери Кристине Романюк, также работающей в Верховном Суде, была подарена квартира в Печерском районе Киева и автомобиль «Land Rover».

Романюк заявил, что эта однокомнатная квартира в старом доме была куплена его племянником, имеющим значительные доходы в сфере ИТ-технологий, а затем подарена его дочери в связи с переездом племянника во Львов. Автомобиль, по словам главы Верховного Суда, был украден в январе 2013 года и находится в розыске.

Романюк также заявил, что сожалеет о своей публичной поддержке "диктаторских законов" от 16 января 2014 года.

- Я судья, а не политик. Я допустил политическую ошибку, - сказал он, добавив, что до сих пор терзает себя за это.

Кроме того, ОСД вменяет Романюку то, что он инициировал рассмотрение в Конституционном Суде конституционности создания нового Верховного Суда и открытого конкурса на должности судей. Кандидат заявил, что не видит противоречия в его участии в конкурсе и сомнении в законности этой процедуры.

Члены ВККС приняли решение о признании кандидата соответствующим критериям добропорядочности и профессиональной этики. За преодоление вето проголосовали 11 членов ВККС при минимально необходимых 11, против - три.

Напомним, николаевский судья, обвиняемый советом добропорядочности в нарушении прав СМИ, продолжит участие в конкурсе в Верховный Суд