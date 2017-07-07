В Мексике во время массовой драки в тюрьме погибло 28 человек, четверо из них обезглавлены

По меньшей мере 28 заключенных были убиты при драке в одной из тюрем мексиканского тихоокеанского курорта Акапулько.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Отмечается, что драка возникла между членами враждующих банд в крыле тюрьмы, которое имеет максимальный уровень безопасности. Кроме 28 погибших, еще три человека получили ранения.

Источники агентства в правоохранительных органах Мексики рассказали, что четверо погибших были обезглавлены.

«Тела лежали по всему крылу, внутри и рядом с кухней, и даже в зоне для супружеских визитов», - говорится в сообщении.

Изначально сообщалось о звучавших в тюрьме выстрелах, однако, как отмечает Рейтер, все погибшие были найдены с колотыми ранами от острых предметов, таких как импровизированное оружие, которое изготавливают заключенные.

«Тюрьма была почти на 30% переполнена. Предусмотренная для содержания 1624 человек, в ней отбывало наказание 1951 мужчина и 110 женщин», - отмечает агентство.

Напомним, в Бразилии во время бунта в тюрьме погибло 10 человек, несколько из них были обезглавлены