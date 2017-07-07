«У нас в Молдове просто нет трамваев»: в Одессе водитель попал в ДТП и «познакомился» с новым видом транспорта

На Французском бульваре в Одессе водитель автомобиля «Lexus» врезался в трамвай.
Об этом сообщает «Блокнот».
«Lexus» с молдавскими номерами врезался в трамвай. Водитель признал свою вину. Он утверждает, что не ожидал увидеть на улице электротранспорт.
- У нас в Молдове просто нет трамваев. Я за машинами слежу, а о трамвае даже не подумал, - рассказал водитель.
В результате аварии никто не пострадал. Автомобилю снесло часть бампера, а на трамвае осталось несколько царапин.
Напомним, ранее в Одессе возле «Привоза» трамвай сошел с рельс, повредив пять автомобилей.