«У нас в Молдове просто нет трамваев»: в Одессе водитель попал в ДТП и «познакомился» с новым видом транспорта

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 5 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

На Французском бульваре в Одессе водитель автомобиля «Lexus» врезался в трамвай.

Об этом сообщает «Блокнот».

«Lexus» с молдавскими номерами врезался в трамвай. Водитель признал свою вину. Он утверждает, что не ожидал увидеть на улице электротранспорт.

- У нас в Молдове просто нет трамваев. Я за машинами слежу, а о трамвае даже не подумал, - рассказал водитель.

В результате аварии никто не пострадал. Автомобилю снесло часть бампера, а на трамвае осталось несколько царапин.  

Напомним, ранее в Одессе возле «Привоза» трамвай сошел с рельс, повредив пять автомобилей.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия