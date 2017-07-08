В Николаев приехал нардеп, чтобы снести забор депутата горсовета

В субботу, 8 июня, в Николаев приехал народный депутат Сергей Каплин, чтобы вместе с активистами снести ограждение возле помещения депутата Николаевского горсовета от фракции «Самопомощь» Вячеслава Апансенко по улице Артиллерийской, 2-а.

Об этом с места событий сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в 2016 году жители дома по указанному адресу возмутились тем, что депутат Апанасенко на территории подвала их дома построил себе из офиса квартиру и захватил прилегающую к его входу территорию, обнеся ее бетонным забором. После того, как со стороны власти не было предпринято никаких действий, николаевские активисты разобрали забор депутата Апанасенко, который занимал придомовую территорию.

Сергей Каплин вместе с активистом профсоюзной организации «Сильные вместе» Денисом Жело и еще несколькими людьми начали разбивать молотком бетонные секции забора, а также сваливать столбики, которые держат всю конструкцию. После этого они принялись подумывать каким образом снять ворота, на которых прицепили плакат с цитатами мэра Николаева Александра Сенкевича: «Забор установлен самовольно и должен быть демонтирован» и «Пока я вижу одну болтовню. Одну писанину в фейсбуке».

На месте находятся сотрудники полиции. Самого владельца ограждения Вячеслава Апанасенко на месте событий нет.

Сергей Каплин заявил, что помогает Сенкевичу выполнить решение горсовета и помогает ему избавится от негодяев в партии. Также он рассказал, что «Жело вставил жало в забор Апанасенко».

К месту событий также приехал "ЗИЛ", который должен забрать остатки демонтированного ограждения. Позже участники демонтажа начали грузить остатки заграждения в этот грузовик.

Отметим, что днем ранее, 7 июля, Вячеслав Апанасенко заявил готов снести ограждение возле своего помещения только при соответствующем решении управления архитектуры и градостроительства горсовета или же суда. Депутат продемонстрировал некоторые документы относительно скандального участка и уверен, что даже если вопрос будет рассматриваться в суде, то решение будет на его стороне. Кроме того, депутат возмутился, что в этом же дворе есть ряд других незаконных объектов: гаражи, пристройки, но никто не проводит акции протеста возле них. Апансенко считает протесты против его забора политическим заказом. Кроме того, он связывает акцию по сносу забора с нападением на него и обливанием бензином его ресторана.

Напомним, что после скандалов Апанасенко и активистов Николаевский городской голова Александр Сенкевич дал поручение директору Департамента финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрея Ермолаева проверить законность установки этого забора.

Позже Ермолаев заявил, что комиссия, созданная из специалистов мэрии, департамента ЖКХ и администрации Центрального района, установила, что забор по улице Артиллерийской, 2 установлен самовольно, и поэтому он должен быть демонтирован.