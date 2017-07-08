В Киеве жилой дом обрушился из-за взрыва газа

В Киеве в субботу, 8 июля, в результате взрыва газа частично обрушился трехэтажный жилой дом на проспекте Голосеевском, 70.

Взрыв произошел около 13:30, сообщает «Левый берег».

В соседних домах из-за взрыва вылетели окна.

Спикер Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что от взрыва обрушилось перекрытие между этажами. Медики госпитализировали двух человек с телесными повреждениями. На месте работают все спасательные службы, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория.

Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы. В 14:25 - из-под завалов достали женщину, ее доставят в больницу.

Напомним, в Италии в Неаполе обрушился пятиэтажный жилой дом, под завалами остались люди.