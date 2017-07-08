На Николаевщине спасатели за сутки семь раз тушили пожары сухостоев

За прошедшие сутки, 7 июля, на территории Николаевской области зарегистрировано 7 огневых случаев сухой травы и мусора на открытых территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Никоалевской области.

Пожары произошли в Вознесенском, Витовской, Николаевском районах области и в Николаев.е Общая площадь, прошел огонь составила более 12 гектаров.

«Отдельного внимания заслуживает случай, произошедший в Вознесенском районе в селе Прибужаны. В результате неосторожного обращения с огнем загорелась сухая трава, огонь под действием ветра распространился на значительную площадь и «дошел» до жилого сектора. Силами пожарных удалось спасти от пламени 3 жилых дома, 1 хозяйственную постройку.

Спасатели Николаевщины отмечают, что часто горение сухостоев угрожает имуществу граждан и при наличии определенных погодных факторов огонь распространяется с невероятной скоростью. В ГСЧС призывают сообщать о подобных случаях в Службу спасения 101.

Напомним, 1 июля в Николаевской области произошло более 90 случаев возгораний, при этом в огненную стихию попали семь хозяйственных зданий.