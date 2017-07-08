Попавшая под завалы киевского дома женщина умерла, еще семь человек травмированы – полиция открыла уголовное производство

В Киеве в результате взрыва и обвала дома по проспекту Голосевском умерла одна женщина и еще семь человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины.

«В результате происшествия пострадали семь человек, три человека от госпитализации отказались, еще три с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу. Один человек погиб, женщина 1971 года рождения», – говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать подразделения ГСЧС.

В то же время в киевской полиции сообщили, что следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Работники полиции оказывают помощь местным жителям, общаются со свидетелями и очевидцами.

Как известно, взрыв в этом доме прогремел около 13:30. Предварительная причина взрыва - утечка газа.